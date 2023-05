Genshin Impact 3.7: come ottenere Primogems gratis col nuovo codice di maggio 2023

Per celebrare la pubblicazione della versione 3.7 di Genshin Impact, Hoyoverse ha deciso di fare la gioia di tutti i giocatori del free to play con un nuovo codice da riscattare per ottenere un gruzzoletto di Primogems gratis.

Di seguito potete trovare il codice il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi:

WTQ2E83WS869 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Ingegno dell'Eroe (i manuali viola per potenziare i personaggi)

Gli step da seguire per ricevere le ricompense derivanti dal riscatto del codice sono pochissimi e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare. Il primo metodo per il riscatto del codice è leggermente più complesso poiché richiede l'inserimento manuale di numeri e lettere ed è funzionate su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android). Questo consiste nell'effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Riscatta ora". A questo punto si accede ad una schermata attraverso la quale si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo utile per il riscatto è molto più veloce di quello spiegato poco sopra, ma possono utilizzarlo solo ed esclusivamente quei giocatori che hanno attivato il cross-save totale di Genshin Impact, poiché chi gioca su PlayStation senza i progressi condivisi non può approfittarne. Seguire questa procedura è semplicissimo: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play firmato Hoyoverse e poi selezionare il tasto "Riscatta codice" in alto a sinistra: si finisce così nella pagina dedicata al riscatto dei codici, dov'è necessario selezionare Europa come server prima di immettere il codice e confermare.

Una volta utilizzato uno dei due metodi, potrete procedere col riscatto delle ricompense in game, visto che queste verranno inviate al vostro account tramite un messaggio di posta.

Avete già riscattato le 600 Primogems gratis di Genshin Impact che sono state distribuite in seguito alla manutenzione precedente all'arrivo dell'update 3.7?