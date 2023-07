Genshin Impact 3.8: arrivano Layla gratis e nuove skin per Kaeya e Klee

È impossibile far finta di nulla: tra annunci e trailer, l'hype per Fontaine e per i suoi personaggi è alle stelle e i giocatori di Genshin Impact non vedono l'ora che arrivi la versione 4.0 per immergersi letteralmente nelle acque della nuova regione ispirata alla Francia.

In attesa che il più importante aggiornamento del 2023 venga pubblicato da Hoyoverse, il noto free to play ha accolto il classico update d'intermezzo, il quale propone l'evento estivo e altri contenuti secondari che faranno sicuramente ai fan. Andiamo quindi alla scoperta di tutte le novità della versione 3.8 del celebre gioco di HoYoVerse. E non dimenticate il codice per ottenere 600 Primogems gratis a luglio su Genshin Impact

Eula e altre rerun

Trattandosi di un content update di transizione per Genshin Impact, era lecito aspettarsi che tutti i banner fossero composti da rerun, visto che tutte le new entry arriveranno tra agosto e settembre per celebrare il lancio di Fontaine. Questo non significa però che i banner della 3.8 siano da evitare, anzi: la Fase 1 non solo consente ai giocatori di spendere le loro Primogems per ottenere, ma anche e soprattuttoLa bella guerriera dai capelli azzurri proveniente da Monstadt è parecchio forte, soprattutto quando c'è da concentrarsi sui danni fisici, quindi potrebbe essere il momento giusto per aggiungerla al vostro party. A prescindere da quale dei due banner sia di vostro interesse, entrambi godono del rate-up dei seguenti tre personaggi 4 Stelle:

Con la Fase 2, tra circa tre settimane, arriveranno invece Sangonomiya Kokomi (5 Stelle, Hydro) ed il Vagabondo (5 Stelle, Anemo). In attesa di scoprire quali saranno i 4 Stelle che li affiancheranno, vi ricordiamo che Kokomi è un ottimo healer e potrebbe tornare utile in alcune build anche per via del suo elemento, l'acqua. Eviteremo di dilungarci sui banner a tempo delle armi, visto che questi non vanteranno alcuna novità e si limiteranno a mettere a disposizione dei giocatori le armi dei 5 Stelle, inclusa la Canzone Silvestre, claymore 5 Stelle realizzata appositamente per Eula.

Nuove skin per Klee e Kaeya

Tra i contenuti principali della versione 3.8 di Genshin Impact troviamo senza alcuna ombra di dubbio il nuovo set di skin. Come ben sapranno i giocatori più affezionati dell'action RPG firmato Hoyoverse, capita molto raramente che un aggiornamento introduca nuovi abiti per i personaggi ed è quindi una festa ogni volta che ciò accade. A questo giro i fortunati sono, che ha ricevuto il completo, econ l'outfitIl modo in cui si potranno ottenere entrambi gli elementi cosmetici, ovvero quello da strega per la tenera bombarola e quello da bandito del deserto di Sumeru per il guerriero di Monstadt, è uguale a quanto visto nei passati aggiornamenti. La skin di Klee segue il medesimo iter di tutti i precedenti elementi cosmetici per gli eroi 5 Stelle: l'abito resterà per sempre in vendita nel negozio e sarà disponibile al prezzo di 1.680 Cristalli, ma per tutta la durata della versione 3.8 sarà possibile acquistarlo in sconto a. L'abito di Kaeya sarà, dopodiché verrà messo in vendita nel negozio.

Paradiso Segreto Estivo

Come ogni versione di Genshin Impact che si rispetti, anche la 3.8 sarà costellata di eventi, ma uno di questi avrà una durata maggiore e ci accompagnerà per tutte le sei settimane dell'update. Ovviamente stiamo parlando dell'evento, che porta l'estate anche nel free to play e propone unache saranno inserite a cadenza regolare nel titolo.Nel corso dell'evento, già disponibile per tutti, i giocatori verranno chiamati ad esplorare ilcon l'obiettivo di trovare oggetti chiamati Coupon Jouissant: si tratta della valuta dell'evento a tempo limitato, la quale può essere barattata nell'apposita schermata con Primogems ed altreIn aggiunta, tutti gli utenti che riusciranno a soddisfare i requisiti dell'evento raggiungendo un certo numero di Fenocristalli, potranno ottenere senza costi aggiuntivi anche una, la spadaccina Cryo 4 Stelle che può avere una certa utilità nel team grazie alla sua capacità di generare scudi. Si tratta quindi di un'ottima iniziativa, visto che grazie ad essa sarà possibile ottenere il personaggio per chi non l'ha ancora sbloccato oppure di aumentare di uno la sua Costellazione.

Come accennato poco sopra, quello estivo non sarà il solo ed unico evento in arrivo nelle prossime settimane in Genshin Impact. A questo proposito, dal 20 al 31 luglio 2023 gli esploratori di Tevyat potranno testare la loro abilità con le "Prove dell'avventuriero: Livello avanzato", evento in cui non solo si potranno ottenere le immancabili Primogems gratis, ma anche la tanto ambita Corona che serve a potenziare al massimo uno dei talenti dei personaggi e che, pertanto, rientra fra le risorse più rare e preziose del gioco.

Invokazione del Genio

Negli ultimi tempi sta guadagnando sempre più terreno la modalitàche, per chi non lo sapesse, è il gioco a base di carte collezionabili introdotto qualche tempo fa in Genshin Impact. Probabilmente grazie all'attenzione ricevuta dai giocatori, il team di sviluppo sta supportando costantemente questa componente del free to play e con ogni nuovo update aggiunge eventi e modalità a tempo.Il primo di questi èevento del GCC che resterà a disposizione degli utenti per l'intera durata della versione 3.8. Si tratta in questo caso di un evento composto da 4 fasi, ciascuna delle quali propone un set di regole diverso. L'obiettivo è sempre e solo quello di sconfiggere i mostri al fine di aumentare il punteggio e cercando di riuscirci nel minor numero di turni possibile. Ovviamente anche qui verranno elargite ricche ricompense, le quali saranno proporzionali al punteggio ottenuto in partita.

In aggiunta, dal 15 al 24 luglio 2023, verrà invece introdotta la modalità "Battaglia Fervente: Guida Onnipotente", la nuova edizione speciale del gioco di carte del free to play. Le regole di questa versione sono le seguenti: non vi sono dadi elementali da lanciare nell'apposita fase e tutti ottengono direttamente 8 Omnidadi. In tale modalità verranno inoltre bandite le carte di Fischl, Ganyu e Rhodeia di Loch.

Aspettando Fontaine

In conclusione, le calde settimane estive non saranno altro che un momento di passaggio in attesa di poter esplorare la nuova regione e conoscere tutti i suoi personaggi.In ogni caso non si tratta di un aggiornamento da ignorare, dal momento che la possibilità di accaparrarsisono più che gradite, senza considerare che tutte le Primogems che si potranno ricevere attraverso gli eventi faranno parecchio comodo a chi non vorrà indebitarsi per sbloccare Freminet, Lynette e Lyney in Genshin Impact