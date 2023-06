Genshin Impact 3.8: in arrivo Layla gratis e la skin di Klee, primo trailer di Fontaine

Si è appena conclusa la diretta streaming focalizzata sui contenuti in uscita con la versione 3.8 di Genshin Impact, che introdurrà un nuovo evento estivo ed altre novità tra qualche giorno.

Come ipotizzato dagli appassionati nelle ultime settimane, l'aggiornamento non introdurrà alcun nuovo personaggio e proporrà invece quattro diverse rerun divise nelle classiche due fasi, ciascuna con un doppio banner. La Fase 1 permetterà di investire le Primogems per provare ad ottenere Eula e Klee, invece la Fase 2 si concentrerà su Sangonomiya Kokomi ed il Vagabondo. Purtroppo i personaggi 4 Stelle che affiancheranno queste rerun non sono stati svelati e bisognerà attendere il lancio dell'aggiornamento per scoprirli.

Il principale contenuto dell'update 3.8 è rappresentato dall'evento Secret Summer Paradise, che ci porterà a Sumeru per completare tantissime attività diverse ed ottenere ricche ricompense gratis, tra le quali segnaliamo una copia di Layla e l'outfit Sailwind Shadow per Kaeya, che lo trasforma in una sorta di pirata di Sumeru. Anche Klee riceverà una skin, ma in questo caso andrà acquistata: stiamo parlando di Blossoming Starlight, grazie alla quale la piccola bombarola diventa una sorta di streghetta. Ovviamente nel corso dell'update arriveranno anche altri eventi a tempo limitato e nuovi contenuti per Invokazione del Genio, che permetterà ancora una volta di giocare con esclusivi modificatori.

A chiudere l'evento è stato un altro teaser di Fontaine, che ci ha permesso di dare un'occhiata alla splendida regione ispirata alla Francia, il cui elemento principale è l'acqua. Come abbiamo potuto vedere nel filmato, nella versione 4.0 potremo anche esplorare i fondali marini, nei quali si nasconderanno forzieri ed enigmi ambientali.

Prima di lasciarvi alle immagini di Fontaine e dell'update 3.8, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate i nuovi codici di Genshin Impact per ottenere 300 Primogems gratis.