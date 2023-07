Genshin Impact 3.8: Primogems gratis col nuovo codice di luglio 2023

State mettendo da parte le Primogems per sbloccare i personaggi in arrivo con Fontaine su Genshin Impact? Allora non perdetevi l'ultimo codice promozionale, utile per ottenere gemme gratis e altri oggetti.

Di seguito potete trovare il codice il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi:

NS92PG6DB52M - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 5 unità di Esperienza dell'Avventuriero (i manuali per potenziare i personaggi)

Come al solito, i passaggi da seguire per ricevere le ricompense relative al riscatto del codice sono pochi e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare. Il primo metodo per il riscatto del codice richiede qualche step extra, poiché richiede l'inserimento manuale di numeri e delle lettere: in tal caso, però, è possibile utilizzarlo su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android). Tale metodo consiste nell'effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Riscatta ora". A questo punto si accede ad una schermata attraverso la quale si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo utile per il riscatto è molto più veloce di quello spiegato poco sopra, ma possono utilizzarlo solo ed esclusivamente quei giocatori che hanno attivato il cross-save totale di Genshin Impact, poiché chi gioca su PlayStation senza i progressi condivisi non può approfittarne. Seguire questa procedura è semplicissimo: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play firmato Hoyoverse e poi selezionare il tasto "Riscatta codice" in alto a sinistra: si finisce così nella pagina dedicata al riscatto dei codici, dov'è necessario selezionare Europa come server prima di immettere il codice e confermare.

A prescindere da quale sia il metodo selezionato per riscattare il codice, tutte le ricompense verranno inviate all'account tramite messaggio di posta in game: dovrete quindi accedere all'apposita sezione e reclamare tutti i premi.

Per chi non lo sapesse, è sufficiente accedere ai server di Genshin Impact per ricevere altre 600 Primogems gratis, distribuite in occasione del lancio della versione 3.8 del free to play.