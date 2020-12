Genshin Impact: 300 Primogems gratis con i nuovi codici, validi anche su PS4 e PS5

Per celebrare l'annuncio dell'update 1.2 di Genshin Impact, gli sviluppatori hanno pubblicato tre diversi codici utili a riscattare un bel po' di ricompense gratuite per tutti i possessori del gioco.

Come riscattare il codice su PC, Android e iOS

Il procedimento per il riscatto di questi codici è sempre lo stesso per chi gioca su PC o dispositivi portatili: visitate il sito ufficiale del gioco, effettuate l'accesso con il vostro profilo e cliccate sul tasto "Redeem" nella barra situata nella parte alta della schermata. Vi si aprirà così una pagina all'interno della quale selezionare la regione (nel vostro caso Europa) ed inserire il codice promozionale nel terzo ed ultimo campo da compilare.

Ecco di seguito i codici da inserire:

G3tQq6TOqmE - Ricompensa: 100 Primogems e 10 cristalli viola grandi

5KVeIbSxDUU - Ricompensa: 100 Primogems e 5 manuali viola per potenziare i personaggi

eATDgIXLD56 - Ricompensa: 100 Primogems e 50.000 Mora

Come riscattare i codici su PlayStation 4 e PlayStation 5

Su tutte le piattaforme, comprese le versioni PS4 e PS5, è ora possibile inserire i codici promo anche nei menu di gioco. Per poter ottenere le ricompense non occorre far altro che premere il tasto Options, entrare nel menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e poi "Redeem code". A questo punto vi verrà data la possibilità di accedere alla tastiera ed inserire i vari codici da riscattare.

A prescindere dalla piattaforma sulla quale deciderete di riscattare questi codici, vi ricordiamo che le ricompense andranno aggiunte manualmente all'inventario. Per ogni codice vi verrà infatti inviata una mail nella casella postale virtuale e dovrete cliccare sul tasto "Claim all" per collezionarle tutte. Va inoltre precisato che i codici resteranno validi per un periodo di tempo estremamente limitato e non potrete utilizzarli dopo le ore 5 del mattino di domani, sabato 12 dicembre 2020.