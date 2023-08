Genshin Impact 4.0: nuovi codici di agosto 2023 per ottenere 300 Primogems gratis

Hoyoverse ha deciso di festeggiare alla grande il reveal ufficiale di Fontaine, la regione di Genshin Impact che verrà introdotta con l’aggiornamento alla versione 4.0. A tal proposito, sono stati distribuiti nuovi codici che permettono di ottenere un bel po’ di Primogems gratis.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

3BRLL59ZCZKD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

WA845MQHUHKH - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

ZT8MLL8GCYKM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Come sempre, i giocatori del free to play firmato Hoyoverse possono scegliere uno dei due metodi validi per il riscatto dei codici promozionali, di cui solo uno è universale.

Il primo sistema è valido su tutte le piattaforme e non presenta alcun tipo di limitazione, dal momento che si può utilizzare su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, GeForce Now, Android e iOS. In questo caso occorre eseguire l’accesso ai server del gioco, caricare la partita e aprire il menu principale, dopodiché è necessario entrare nella schermata delle impostazioni cliccando sull’iconcina a forma di ingranaggio. A questo punto bisogna selezionare la voce "Account" e poi cliccare sul tasto "Riscatta ora". A questo punto si accede ad una schermata attraverso la quale si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

L’altro metodo, molto più comodo per chi gioca su un dispositivo che supporta il copia-incolla, non richiede l’accesso al gioco ma è inutilizzabile da chi ha un account PlayStation 4 o PlayStation 5 sul quale non è stato mai abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Per eseguire il riscatto con questo sistema basta eseguire il login sul portale ufficiale e poi visitare la pagina dedicata ai codici promozionali premendo su “Riscatta codici” in alto. Qui si deve selezionare Europa come server e poi immettere la sequenza di numeri e lettere, per poi confermare il codice e completare la procedura di riscatto.

Come al solito, non importa quale sia il sistema utilizzato per riscattare i codici promozionali: le ricompense verranno in ogni caso inviate alla casella di posta in game, dalla quale potranno poi essere manualmente trasferite all’inventario. Sappiate però che queste Primogems possono essere ottenute esclusivamente dagli utenti il cui personaggio ha raggiunto il Grado Avventuriero 10.

Vi confermiamo inoltre che i codici hanno una durata limitata nel tempo e dovrebbero scadere nel giro di poche ore: se siete interessati ad ottenere queste ricompense, quindi, vi suggeriamo di procedere con il riscatto il prima possibile.

