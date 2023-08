Genshin Impact 4.0: dalla data d'uscita a Lynette gratis, tutti i dettagli su Fontaine

Il team di sviluppo di Genshin Impact ha mantenuto la promessa e nel corso di una lunga diretta streaming trasmessa su Twitch ha svelato ai fan ogni singolo segreto dell'aggiornamento alla versione 4.0, che introdurrà la tanto attesa regione chiamata Fontaine.

La nuova nazione, che ha come elemento principale l'Hydro è ispirata alla Francia e la sua superficie è occupata prevalentemente dall'acqua. Per la prima volta, infatti, il nostro protagonista potrà immergersi nelle acque di Tevyat, nelle quali potremo dedicarci alla risoluzione di enigmi e alla scoperta di segreti in maniera simile a quanto fatto nel resto della mappa. Nelle acque di Fontaine potremo persino combattere. tenendo conto però di essere costantemente bagnati, fattore che influisce sull'uso degli elementi e sulle loro combinazioni. In acqua dovremo fare attenzione ad una seconda stamina, che si consumerà esplorando i fondali marini ma si potrà ripristinare ritornando in superficie oppure raccogliendo speciali oggetti in profondità.

Come già accennato qualche giorno fa, inoltre, Hoyoverse ha confermato che per accedere a Fontaine in Genshin Impact servirà completare una delle missioni principali, così da sbloccare un portale per il teletrasporto diretto alle porte della nuova nazione.

Per quello che riguarda i banner, nella Fase 1 dell'aggiornamento potremo provare a sbloccare il primo della coppia di gemelli, Lyney, che sarà un eroe 5 Stelle appartenente all'elemento Pyro e combatterà con un arco. Ad accompagnarlo sarà Yelan, secondo personaggio 5 Stelle che torna nei banner a tempo. In questa prima fase si potrà provare anche a sbloccare Lynette, che è un eroe 4 Stelle di tipo Anemo che impugna una spada.

Chi vuole provare ad ottenere Freminet dovrà invece attendere la seconda fase dell'update, quando arriverà il suo banner. Parliamo di un introverso guerriero 4 Stelle di tipo Cryo che combatte con uno spadone e che può restare più a lungo degli altri sott'acqua, trattandosi di un sommozzatore. I personaggi 5 Stelle della Fase 2 saranno Zhongli e Tartaglia.

Ovviamente non mancheranno tanti eventi a tempo, grazie ai quali si potrà anche sbloccare Bennet gratis. Pare inoltre che basterà raggiungere il livello 25 per ottenere in via gratuita una copia di Lynette, uno dei nuovi eroi 4 Stelle.

I filmati mostrati durante la diretta ci hanno permesso anche di scoprire qualche piccolo dettaglio sulla trama, che vedrà il Viaggiatore contro nuovi Fatui, ancora più pericolosi di quelli affrontati fino ad oggi. Tra un frame e l'altro si possono anche intravedere personaggi mai visti prima, i quali probabilmente saranno i protagonisti dei banner dei mesi a venire. Fra questi c'è anche Furina, l'Archon Hydro di Fontaine.

In attesa che l'aggiornamento venga pubblicato il prossimo 16 agosto 2023, vi ricordiamo che avete solo poche ore per riscattare i nuovi codici di agosto di Genshin Impact, grazie ai quali si possono ottenere ben 300 Primogems gratis, davvero utili per chi vorrà provare a sbloccare i personaggi della versione 4.0.