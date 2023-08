Genshin Impact 4.0: preload disponibile, 600 Primogems gratis dopo la manutenzione

Hoyoverse ha appena annunciato che i giocatori di Genshin Impact possono già procedere con il download dell'aggiornamento alla versione 4.0 su una selezione di piattaforme, così da velocizzare l'accesso ai server quando verranno riattivati in seguito alla manutenzione.

Il preload su PC è davvero semplicissimo, poiché per eseguirlo è sufficiente avviare il launcher e cliccare sull'icona gialla con su scritto 'Pre-installazione del gioco': verranno così scaricati tutti i pacchetti relativi all'update 4.0, che verranno installati al momento del lancio ufficiale dell'aggiornamento.

Gli utenti Android, iPhone e iPad devono invece avviare il preload dai menu in gioco. Dopo aver avviato la versione mobile di Genshin Impact occorre accedere al menu delle impostazioni, selezionare Risorse ed infine 'Pre-installa ora'. Sappiate però che prima di poter avviare il gioco il prossimo mercoledì dovrete anche scaricare una piccola patch da App Store o Google Play Store, senza la quale non sarà possibile installare tutti i dati relativi alla fase di preload.

Purtroppo i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 non potranno eseguire il preload e saranno costretti ad attendere il momento dell'uscita dell'update, così da poter dare il via al download.

A prescindere dal preload, che non è obbligatorio, i giocatori potranno riscattare un ricco bonus al ritorno in attività del gioco. Quando l'update 4.0 di Genshin Impact sarà online alle ore 5:00 circa del mattino di mercoledì 16 agosto 2023, gli utenti potranno accedere alla casella di posta in game per riscattare un totale di 600 Primogems gratuitamente: 300 per via del periodo di inattività del gioco e 300 per l'eventuale correzione di bug.

