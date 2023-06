Genshin Impact 4.0: quando esce l'update con Fontaine?

Tra qualche giorno arriverà l'aggiornamento alla versione 3.8 di Genshin Impact, il quale sarà l'ultimo prima dell'uscita di Fontaine. Ma quando si potrà visitare la regione di Tevyat ispirata alla Francia?

Al momento Hoyoverse non ha ancora diffuso informazioni ufficiali sulla data d'uscita della versione 4.0, che sarà quella con protagonista Fontaine. Sappiamo però con certezza che l'update 3.8 sarà l'ultimo legato a Sumeru e la sua uscita è prevista per il prossimo 5 luglio 2023. Un'altra informazione nota al pubblico è che la durata di un aggiornamento 'standard' del free to play è solitamente di sei settimane.

Mettendo insieme questi dettagli, possiamo quindi ipotizzare che l'update 4.0 di Genshin Impact sarà disponibile a partire dal prossimo 16 agosto 2023, a meno che non vi siano problemi che richiederanno il prolungamento della precedente versione.

In attesa di scoprire direttamente dagli sviluppatori qualche altro dettaglio su Fontaine e sui suoi personaggi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le prime immagini della versione 4.0 di Genshin Impact. Per chi non lo sapesse, Fontaine sarà una regione legata all'elemento Hydro e permetterà ai giocatori di esplorare i fondali marini.