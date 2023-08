Genshin Impact 4.0: dove si trova e come si raggiunge Fontaine

Qualsiasi giocatore vorrà far visita a Fontaine al momento stesso dell’uscita dell’aggiornamento gratuito alla versione 4.0 di Genshin Impact, ma per poter esplorare la nuova regione di Tevyat bisogna prima soddisfare alcuni requisiti. Scopriamo come fare per raggiungere la porzione della mappa ispirata alla Francia.

Come arrivare a Fontaine

Chi vuole semplicemente dedicarsi all’esplorazione dello scenario, dovrà necessariamente procedere con il completamento della missione dell'Archon “Prologo: Atto III - La canzone del drago e della libertà”. Una volta portata a termine la quest, sarà possibile accedere ad uno speciale portale di teletrasporto che apparirà in corrispondenza del Regno di Farakhkert, una porzione della regione di Sumeru: entrando nel portale, verrete catapultati a pochi metri da Fontaine e potrete iniziare la vostra nuova avventura.

Come iniziare la quest di Fontaine

I giocatori di Genshin Impact che desiderano invece scoprire la storia della nuova regione dovranno fare qualche progresso in più nella quest principale, visto che le missioni di Fontaine e del relativo Archon diventano disponibili solo ed esclusivamente dopo aver completato la missione dell'Archon “Capitolo III: Atto VI - Caribert!”: raggiunto questo punto della trama, potrete accedere alle quest di Fontaine.

Dove si trova Fontaine?

Al momento non vi sono indicazioni ufficiali circa la collocazione di Fontaine sulla mappa di Genshin Impact, ma alcuni appassionati hanno analizzato alcuni dettagli della lore e sono giunti alla conclusione che la regione dovrebbe colmare il vuoto ad ovest del luogo in cui si può affrontare il boss settimanale Dvalin, a nord di Liyue e a nord-est del deserto di Sumeru. Se così dovesse essere, è probabile che i giocatori possano anche arrivare in quel di Sumeru a piedi, ma non sappiamo se ci sarà qualche tipo di barriera che impedirà di andare oltre a chi non ha precedentemente sbloccato il portale di cui vi abbiamo parlato poco più sopra.