Genshin Impact 4.1: Primogems gratis per l'anniversario e nuovi eroi, tutte le novità

Oltre ad aver distribuito i codici per ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact, nella diretta streaming di oggi Hoyoverse ha anche annunciato tutte le novità che caratterizzeranno l'aggiornamento alla versione 4.1.

Al centro dell'update ci sono ovviamente i personaggi, ossia Neuvillette e Wriothesley, entrambi 5 Stelle. Il primo, legato all'elemento Hydro, arriverà nel banner a tempo della Fase 1 e verrà affiancato da Hu Tao. Il secondo, di tipo Cryo, arriverà invece nella seconda parte dell'aggiornamento e con lui tornerà Venti.

In aggiunta, verrà ampliata la mappa di Fontaine con una nuova area che farà da sfondo alle vicende narrate nella successiva fase della quest principale. Come se non bastasse, i giocatori potranno anche affrontare nuovi boss come l'Ippocampo Perlamillenario, un elegante cervo Electro che metterà a dura prova le abilità degli avventurieri.

Nel corso della versione 4.1 si celebrerà anche il terzo anniversario di Genshin Impact e, pertanto, verranno distribuite tantissime ricompense gratuite. Tra queste, gli sviluppatori hanno annunciato che si potranno ottenere anche varie 10 unità di Destino intrecciato, 1.600 Primogemme e 2 gadget esclusivi (il Generatore portatile di bolle gelatinose aerodinamiche e Polpettino).

Oltre agli immancabili eventi a tempo limitato, gli sviluppatori hanno annunciato anche una piccola rivoluzione per quello che riguarda le quest giornaliere, che si potranno completare anche in altri modi in giro per l'enorme mondo di gioco.

Vi ricordiamo che la versione 4.1 di Genshin Impact sarà disponibile il 27 settembre 2023.