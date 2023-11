Genshin Impact 4.2: tutti i codici di novembre 2023 per ottenere Primogems gratis

Nel corso della diretta streaming dedicata ai contenuti in arrivo con la versione 4.2 di Genshin Impact, gli sviluppatori hanno distribuito gli immancabili codici che consentono di ottenere un gruzzoletto di Primogems in maniera del tutto gratuita.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

VA97KJNF24UV - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

NTQP2KPEJMUH - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

9T96KJNE2LVM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Per riscattare i codici basta seguire pochi passaggi, tutti completabili in una manciata di secondi. Il primo metodo di riscatto è valido per qualsiasi giocatore di Genshin Impact (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, GeForce Now, Android e iOS), ma potrebbe richiedere un po' di tempo extra. Il primo step consiste nell'avvio del gioco su una qualsiasi piattaforma e nell'accesso al menu delle impostazioni: a questo punto, scorrete fino a selezionare la voce "Account" e infine cliccate sul tasto "Riscatta". In questo modo vi apparirà a schermo una tastiera virtuale o un campo di testo in cui inserire il codice e poi dare conferma, così da riscattarlo correttamente.

Esiste anche un secondo metodo molto più rapido, sebbene non tutti possano usufruire di questa possibilità. Tale sistema è utilizzabile dai soli giocatori che sul loro account hanno abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. In sostanza, chi gioca esclusivamente su PlayStation 4 o PlayStation 5 deve obbligatoriamente ricorrere al primo sistema. Se siete tra i giocatori che hanno i progressi condivisi tra le piattaforme, potete effettuare il login al sito ufficiale del free to play targato Hoyoverse e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (occorre selezionare Europa come server).

Va precisato che i codici in questione resteranno attivi solo per poche ore e, di conseguenza, vi suggeriamo di riscattarli il prima possibile per non perdere questo importante bonus da utilizzare nel gioco. Per chi non lo sapesse, ad approfittare dell'iniziativa sono esclusivamente i giocatori che hanno raggiunto almeno il Grado dell'Avventuriero 10. Una volta riscattati i codici, le ricompense verranno inviate alla casella di posta virtuale del gioco e sarà sufficiente cliccare sul tasto "Riscatta tutto" per ottenerle tutte.