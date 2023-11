Genshin Impact 4.2: preload disponibile, dettagli sulla manutenzione con Primogems gratis

Manca davvero pochissimo all'arrivo delle novità della versione 4.2 di Genshin Impact. In attesa della pubblicazione dell'atteso aggiornamento che segnerà il debutto di Furina, Hoyoverse ha annunciato tutti i dettagli in merito alla manutenzione che lo precederà.

I server di Genshin Impact verranno infatti spenti domani, martedì 7 novembre 2023, alle 23:00 del fuso orario italiano. La durata della manutenzione dovrebbe essere di circa cinque ore, ma non si esclude che il free to play possa tornare in piena attività con qualche ora d'anticipo.

In ogni caso, i giocatori che avvieranno il titolo dopo la pubblicazione dell'update 4.2 potranno accedere alla casella di posta in game per sbloccare ben due pacchetti da 300 Primogems ciascuno: uno per le ore di inattività dei server e l'altro per la correzione dei bug.

In attesa che possiate riscattare queste 600 Primogems gratis, vi ricordiamo che è già possibile effettuare il preload dell'aggiornamento su PC (tramite il client proprietario) e su dispositivi mobile (tramite l'apposita voce nel menu delle opzioni). Gli utenti PlayStation non potranno scaricare i file in anticipo e dovranno attendere il termine della manutenzione per avviare il download.

