Genshin Impact 4.3: 300 Primogems gratis con i nuovi codici di dicembre 2023

Per celebrare il reveal di tutti i contenuti in arrivo nei prossimi giorni con la versione 4.3, gli sviluppatori di Genshin Impact hanno pubblicato tre nuovi codici che permettono ai giocatori di ottenere ben 300 Primogems gratis.

Qui sotto trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

RS99D5LVTM6V - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico (i cristalli viola per potenziare le armi)

UBRQC4MCT4PZ - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Ingegno dell'Eroe (i manuali viola per potenziare i personaggi)

8BQ9CMMVS5PM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere tutti i pacchetti di Primogems gratuiti non sono molti e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare. Il primo metodo per il riscatto dei codici richiede l'inserimento manuale della serie di numeri e lettere indicate poco più sopra e, cosa più importante, è funzionante su tutte le piattaforme (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android). Ecco come funziona questo sistema: bisogna innanzitutto effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, poi selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Riscatta ora". A questo punto si accede ad una schermata attraverso la quale si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo utile per il riscatto dei codici di Genshin Impact è molto più veloce di quello spiegato poco sopra, ma ha delle limitazioni per quello che riguarda le piattaforme sulle quali è possibile utilizzarlo. A meno che sul vostro account non si stato attivato il cross-progression di Genshin Impact, questo sistema funzionerà solo su PC, iPhone, iPad, Android e GeForce Now. Seguire questa procedura è velocissimo: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play targato Hoyoverse e poi selezionare il tasto "Riscatta codice" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere tutti i codici e riscattarli (assicuratevi di selezionare Europa come server ed inserite il codice nell'area 'Codice regalo').

Una volta completato il processo, a prescindere dal metodo utilizzato, le ricompense verranno inviate all'account tramite messaggi di posta in game, di cui dovrete manualmente riscattare gli allegati. Sappiate inoltre che possono utilizzare i codici esclusivamente i giocatori che hanno raggiunto almeno il Grado Avventuriero 10. Come tutte le promozioni di questo tipo, sarà possibile aderire solo per poco tempo: i codici scadranno a breve e dovreste affrettarvi se siete interessati ad ottenere le Primogems gratis.

