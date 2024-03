Genshin Impact 4.5: 300 Primogems gratis con i nuovi codici di marzo 2024

Hoyoverse ha da poco mostrato le novità della versione 4.5 di Genshin Impact nel corso di una diretta trasmessa in streaming, i cui contenuti sono stati intervallati da momenti dedicati alla distribuzione di codici promozionali utili per ottenere Primogems gratis.

Qui sotto trovate la lista con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere Primogems gratis, Mora e altre risorse fondamentali per la progressione:

DAKTDBWTZTYR - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico (i cristalli viola per potenziare le armi)

AT3BDSWTYBKD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Ingegno dell'Eroe (i manuali viola per potenziare i personaggi)

5TKAUAWAGBJR - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il meccanismo attraverso il quale i giocatori possono procedere con il riscatto è sempre lo stesso e coinvolge i menu di gioco. Per poter riscattare un qualsiasi codice promozionale in tutte le versioni di Genshin Impact (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android) è sufficiente avviare il titolo e seguire questi passaggi: visitate il menu delle impostazioni, selezionate l'opzione 'Account' e infine 'Riscatta ora'. Se avete seguito alla lettera le nostre istruzioni, vi si aprirà una finestra in cui inserire il codice tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone). Dopo aver inserito il codice, confermate per poter terminare il processo e ottenere le ricompense.

Se non volete utilizzare i menu in game, sappiate che esiste anche un secondo sistema attraverso il quale riscattare i codici, ma questo non funziona per i giocatori PlayStation (PS4 o PS5) che non hanno ancora abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Se invece sul vostro account è già attiva questa feature, potete procedere con il secondo sistema di riscatto, molto più pratico e veloce. Per ottenere le ricompense dovete eseguire l'accesso sul sito ufficiale del free to play targato Hoyoverse e selezionare il tasto 'Riscatta codice' in alto a sinistra: vi ritroverete così nella pagina adibita al riscatto dei codici promozionali. Qui dovrete selezionare il vostro Viaggiatore, impostare come server Europa e infine incollare la sequenza di numeri e lettere per ricevere i bonus.

Come tutti i codici distribuiti all'annuncio della nuova versione, la loro durata sarà limitata nel tempo e dovreste affrettarvi se siete intenzionati a sbloccare queste Primogems gratis. Sappiate inoltre che possono usufruire di questa promozione solo ed esclusivamente i giocatori che hanno già raggiunto il Grado Avventuriero 10: una volta riscattati i codici, sarà possibile visitare la sezione della posta in game per poter ottenere tutte le ricompense.