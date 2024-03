Genshin Impact 4.5: da Chiori al nuovo banner con i 5 Stelle garantiti, tutte le novità

Si è appena conclusa la diretta streaming incentrata sulle novità in arrivo della versione 4.5 di Genshin Impact, la quale non si limiterà ad introdurre un nuovo personaggio ma andrà anche ad arricchire la sezione dei banner con un sistema inedito che farà la gioia di molti appassionati. Ma procediamo per gradi.

La Fase 1 dell'aggiornamento avrà come protagonisti Chiori e Arataki Itto, entrambi parte di un banner doppio. In attesa di scoprire quali saranno i 4 Stelle rate-up del banner in questione, è stato confermato che arriverà anche la Uraku Mitsurugi, una spada corta 5 Stelle creata appositamente da Chiori, l'agile spadaccina Geo. Solo nella seconda parte dell'aggiornamento arriverà una modifica ai banner a tempo, visto che troveremo ben due rerun molto apprezzate: Neuvillette e Kaedehara Kazuha.

Molto interessante è anche l'aggiunta di due banner speciali intitolati Sentiero delle Cronache e Desiderio delle Cronache, uno per le armi ed uno per i personaggi. Utilizzando i Destini Intrecciati, i giocatori potranno pullare in questi banner dopo aver selezionato un personaggio 5 Stelle (Eula, Mona, Albedo, Klee, Diluc e Jean) o un'arma: in maniera simile a quanto accade attualmente col banner delle armi, sarà possibile avere un drop assicurato nel caso in cui il primo oggetto 5 Stelle ottenuto non fosse quello selezionato nel menu. A far parte del Desiderio delle Cronache saranno solo personaggi che sono parte del banner permanente o che sono apparsi in 3 banner a tempo.

Ovviamente l'aggiornamento introdurrà nuove missioni della storia e gli immancabili eventi a tempo con Primogems e altre ricompense in regalo. Avremo ad esempio Alchemical Ascension con una lancia 4 Stelle gratis, Feline Fortress Furrdyssey, Rolling Crossfire e The Great Fayz Reaction Debate.

In attesa che l'aggiornamento arrivi il prossimo 13 marzo 2024, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i codici di Genshin Impact per ottenere 300 Primogems gratis.