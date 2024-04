Genshin Impact 4.6: tante Primogems gratis con i codici di aprile 2024

Nel corso della diretta dedicata alla versione 4.6 di Genshin Impact, Hoyoverse ha distribuito gli ormai irrinunciabili codici grazie ai quali i giocatori del free to play possono ottenere un bel po' di Primogems in maniera del tutto gratuita.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

WTKBMBD8ZZRZ - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico (i cristalli viola per potenziare le armi)

EAKA5BU9HHRM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Ingegno dell'Eroe (i manuali viola per potenziare i personaggi)

9B3AMTCQZYQ9 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Gli step da seguire per ricevere tutte le ricompense indicate sopra non sono molti e variano in base al metodo selezionato. Il primo richiede che i giocatori abbiano già eseguito l'accesso al gioco, poiché permette di immettere il codice promozionale direttamente nei menu. Dopo aver avviato Genshin Impact e caricato la partita, occorre visitare la schermata delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Riscatta ora": verrà così visualizzato il campo di testo nel quale inserire la sequenza di numeri e lettere, che andrà infine confermata. Questo sistema è universale e può essere utilizzato dai giocatori PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android.

Il secondo metodo è invece più rapido, ma è utilizzabile solo ed esclusivamente dai giocatori che dispongono di un account Hoyoverse, quindi sono tagliati fuori gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 che non hanno ancora attivato il cross-save di Genshin Impact (in caso contrario, vi suggeriamo di farlo al più presto). Come dicevamo, si tratta di un meccanismo incredibilmente semplice e veloce, poiché permette il riscatto dei codici direttamente sul sito ufficiale del free to play targato Hoyoverse. Dopo aver visitato il portale ed aver eseguito l'accesso col vostro profilo, non dovete fare altro che selezionare il tasto "Riscatta codice" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server ed inserite il codice nell'area 'Codice regalo').

È fondamentale ricordarvi che la validità di questi codici è limitata nel tempo, quindi avete solo poche ore per procedere al riscatto. Una volta utilizzati i tre codici, potrete trovare le ricompense all'interno della casella di posta virtuale del gioco, purché abbiate raggiunto il Grado Avventuriero 10 prima del momento del riscatto.

Sapevate che Arlecchino arriverà in Genshin Impact proprio in occasione del debutto dell'aggiornamento alla versione 4.6?

