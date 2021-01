Genshin Impact: 500 Primogems gratis con i nuovi codici, validi anche su PS5

Se siete a corto di Primogems e volete prepararvi al meglio per l'imminente arrivo di Xiao con l'update 1.3 di Genshin Impact, annunciato ufficialmente pochi minuti fa, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nuova ondata di codici per il free to play di MiHoYo.

Ecco di seguito il lungo elenco di codici che permettono di ottenere grosse quantità di Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

nBEm3myAL2b - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems dU2mhjQL1ZT - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems jsSK8n23jzR - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems 153YuSaenh - Ricompensa per l'inserimento del codice: 30 Primogems e 5 Adventurer's Exp

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 30 Primogems e 5 Adventurer's Exp cuupmbjsvd - Ricompensa per l'inserimento del codice: 50 Primogems

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 50 Primogems GSIMPTQ125 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 10.000 Mora

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 10.000 Mora GENSHINGIFT - Ricompensa per l'inserimento del codice: 50 Primogems e 3 Wits

Per riscattare i codici su una qualsiasi piattaforma (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS) non dovete far altro che entrare nel menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e poi scegliere "Redeem code". A questo punto vi verrà data la possibilità di accedere alla tastiera virtuale (o fisica, se siete su PC) ed inserire i vari codici da riscattare. Esiste anche un metodo più rapido per il riscatto dei codici e valido esclusivamente su PC e smartphone, il quale consiste nell'inserimento della sequenza di numeri e lettere sul sito ufficiale. Tutti i codici proposti sono attualmente validi e nel caso in cui uno di questi non dovesse funzionare vi invitiamo ad assicurarvi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato.

Non dimenticate di dare un'occhiata ai nostri consigli su come ottenere gratis quasi 500 Primogems in Genshin Impact grazie all'evento Hypostatic Symphony, il quale resterà attivo solo per pochi giorni.