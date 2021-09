Genshin Impact: 60 Primogems gratis per un bug dell'ultimo evento

A poche ore dall'inizio di un nuovo evento di Genshin Impact, Spectral Secrets, è stato riscontrato un fastidioso bug da parecchi giocatori e, per scusarsi con gli utenti, il team di sviluppo ha distribuito un pacchetto di risorse premium.

L'evento in questione consiste in una serie di spedizioni speciali che gli utenti possono attivare presso il capo della gilda degli avventurieri e grazie alle quali si possono ottenere fino a 70 Primogems gratis ogni giorno. Sembra però che alcuni non siano riusciti ad ottenere il premio e, malgrado un hotfix sia arrivato in tempi rapidi, miHoYo ha ugualmente deciso di farsi perdonare nel più gradito dei modi. Tutti i giocatori di Genshin Impact possono infatti ricevere senza costi aggiuntivi ben 60 Primogems, le quali vanno ad aggiungersi alle altre centinaia donate sia in occasione del lancio dell'update 2.1 che per via dei problemi di localizzazione di alcune Costellazioni di Raiden Shogun, l'ultimo personaggio 5 Stelle introdotto nei banner a tempo.

Va precisato che chiunque può riscattare la ricompensa visitando il menu della posta in game, sebbene il messaggio abbia una durata di tempo limitata: avrete infatti circa 29 giorni per poter ricevere il premio prima che il messaggio scompaia per sempre per fare spazio a quelli più nuovi.

Vi ricordiamo che a breve inizieranno i festeggiamenti dell'anniversario di Genshin Impact con tante ricompense gratis e, da domani, arriverà il banner a tempo di Kokomi.