Genshin Impact: altre 800 Primogems gratis per celebrare le nomination ai TGA 2023

Questo è un periodo perfetto per quei giocatori di Genshin Impact che stanno mettendo da parte le Primogems al fine di sbloccare i prossimi personaggi 5 Stelle. Dopo aver distribuito i nuovi codici di dicembre 2023 durante la diretta dedicata al reveal della versione 4.3, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di altre Primogems gratis.

Per celebrare la candidatura del gioco ai The Game Awards 2023 nella categoria dei giochi a sviluppo continuo (vinta da Cyberpunk 2077 Phantom Liberty), Hoyoverse ha deciso di donare a tutti un pacchetto di Primogems gratis.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dagli sviluppatori sui social:

"Cari viaggiatori, grazie al vostro supporto, Genshin Impact è stato nominato nella categoria Best Ongoing ai The Game Awards 2023. Quest'avventura meravigliosa non sarebbe stata possibile senza di voi! Per ringraziarvi, invieremo a tutti voi 800 Primogems dal 09 al 12 dicembre! Dal 09 al 12 dicembre, invieremo alle 00:00 di ogni giorno (in base all'ora del server) 200 Primogems tramite la posta di gioco. Le Primogems andranno riscattate prima della fine della versione 4.3. Se avete raggiunto il grado avventura 7, riceverete un totale di 800 Primogems tramite la posta di gioco. I messaggi con allegate le ricompense sono validi per 30 giorni, quindi assicuratevi di riscattarle in tempo."

Per ottenere queste ricompense, quindi, dovrete accedere al free to play ogni giorni nel periodo compreso tra sabato 9 dicembre 2023 e martedì 12 dicembre 2023: ad ogni accesso, vi verrà inviata una mail in game contenente 200 Primogems gratis. Si tratta di un'ottima iniziativa che tornerà assai utile ai giocatori del titolo, così che possano avere maggiori probabilità di ottenere i personaggi in arrivo prossimamente.

