Genshin Impact, A Wanmin Welcome: come ottenere 200 Primogems gratis col nuovo evento web

Non vedete l'ora di provare ad ottenere Venti nell'update 1.4 di Genshin Impact? Sappiate allora che un nuovo mini-evento del free to play MiHoYo permette di ottenere in maniera completamente gratuita altri 200 Primogems da investire nel banner dell'eroe 5 Stelle di tipo Anemo.

Il nuovo evento di Genshin Impact prende il nome di A Wanmin Welcome e, proprio come Slim Paradise, si svolge interamente su sito ufficiale tramite una pagina creata dal team di sviluppo. Effettuando l'accesso al portale si possono trovare quattro diverse schede:

Together as One

Flavor of Fortune

Health is Wealth

Smooth Sailing

Ciascuna di queste sezioni contiene un totale di sei pietanze da preparare: al completamento di ogni sezione si riceve un pacchetto contenente 50 Primogems e una serie di risorse utili al potenziamento di armi e personaggi oltre ad una manciata di Mora che non scomoda di certo i giocatori a corto di denaro. Ogni giorno è possibile cucinare un massimo di tre pietanze grazie ad un ticket che si riceve quotidianamente e ai due biglietti extra che si possono ottenere completando semplici obiettivi come visitare il forum ufficiale o condividere un post sui social (non occorre condividerlo, basta cliccare sul tasto e poi annullare la procedura). Ciò significa che per ottenere tutti e 200 i Primogems in palio occorre cucinare le tre pietanze ogni singolo giorno fino alla fine dell'evento, fissata al prossimo 25 marzo 2021. Ad ogni piatto cucinato, assicuratevi inoltre di sbloccarlo in ciascuna delle quattro schede in cui è presente cliccando sul tasto "Tray", dal momento che non occorre prepararlo più volte.

Non ci dilungheremo invece sul procedimento attraverso il quale è possibile cucinare i prodotti, dal momento che il mini-gioco proposto è identico a quello presente anche nel gioco ed è impossibile sbagliare: cliccate una volta per avviare la cottura e poi una seconda volta per bloccare il cursore nella sezione centrale, così da ottenere un pasto perfettamente cucinato. Non dimenticate inoltre di controllare la casella di posta virtuale nel gioco, dal momento che riceverete periodicamente dei consumabili da utilizzare in battaglia per ripristinare gli HP o potenziare temporaneamente le statistiche dell'intero party.

Va precisato che anche gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 possono partecipare all'evento tramite un messaggio ricevuto nella sezione di posta in game. A questo proposito, vi invitiamo a non cancellare il messaggio in questione, poiché è l'unico modo per accedere al sito sulla versione console di Genshin Impact.