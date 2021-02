Genshin Impact accoglie Xiao: tutti i dettagli sull'eroe nel nuovo trailer

Con l'arrivo del nuovo update 1.3 di Genshin Impact, sono molti i contenuti aggiuntivi in arrivo all'interno del free to play originario della Repubblica Popolare Cinese.

Tra le novità proposte dagli sviluppatori di casa MiHoYo, troviamo anche l'introduzione all'interno dell'Action RPG di un nuovo eroe. Nello specifico, i giocatori che si aggiudicheranno il personaggio, avranno la possibilità di attraversare le variopinte lande del Regno di Teyvat in compagnia di Xiao, altrimenti noto anche come il "Conquistatore di Demoni". Per presentare alla folta community di Genshin Impact la storia e le abilità del nuovo guerriero, il team di sviluppo ha reso disponibile un trailer interamente dedicato.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ci presenta questo eroe originario della regione di Liyue. Unico combattente dell'area a tenere fede al contratto stipulato con il Geo Archon, Xiao è disposto a rischiare la vita per proteggere gli abitanti dell'area, conducendo una guerra senza fine contro pericolosi demoni. Particolarmente agile, il Conquistatore di Demoni è un personaggio estremamente utile per dedicarsi all'esplorazione del Regno di Teyvat.



Oltre a Xiao, l'aggiornamento 1.3, già disponibile su tutte le piattaforme supportate dal free to play, ha in programma diversi nuovi eventi per i giocatori attivi su Genshin Impact.