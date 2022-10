Genshin Impact sta per accogliere la traduzione in italiano, ecco quando arriverà

È finalmente giunto il momento tanto atteso dai giocatori di Genshin Impact, dal momento che Hoyoverse ha confermato ufficialmente che la localizzazione in lingua italiana sta per arrivare.

Come annunciato nel corso della diretta dedicata alle novità della versione 3.2 di Genshin Impact, il team di sviluppo dell'action RPG a mondo aperto ha svelato che il supporto alla lingua italiana arriverà tra qualche mese. Più nello specifico, il gioco riceverà i sottotitoli in italiano a partire dalla pubblicazione dell'update 3.3, il quale approderà nel free to play il prossimo dicembre. Come già detto, la localizzazione arriverà solo tramite i sottotitoli e non vi sarà il doppiaggio in italiano come in molti speravano, ma si tratta di un enorme passo in avanti che permetterà ad un maggior numero di utenti di avvicinarsi al gioco disponibile gratuitamente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iPhone, iPad e Android.

