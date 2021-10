Genshin Impact si aggiorna: le novità della versione 2.2 e ben 600 Primogems gratis

Genshin Impact si aggiorna alla versione 2.2, il celebre MMORPG di miHoYo riceve una nuova dose di contenuti extra, inoltre gli sviluppatori regalano centinaia di Primogems per ricompensare il down della manutenzione e ed i problemi tecnici.

Tutti i giocatori riceveranno 300 Primogems gratis (60 Primogems per ogni ora di manutenzione) inoltre i giocatori che abbiano raggiunto almeno il livello 5 potranno richiedere altre 300 Primogems come ricompensa per i problemi tecnici riscontrati.

Tra le novità più importanti di questo aggiornamento troviamo il debutto dell'isola di Tsurumi sbloccabile completando la quest Seirai Stormchasers, inoltre assistiamo all'entrata in scena del nuovo personaggio Thoma (Pyro). Presenti anche nuove quest, armi ed eventi, da segnalare come lo studio abbia risolto vari bug legati al comparo tecnico e alla visualizzazione dei testi in alcune lingue come cinese tradizionale, spagnolo, tedesco, inglese, francese, indonesiano, portoghese, coreano, russo e giapponese.

Potete leggere il lunghissimo changelog con le novità di Genshin Impac sul sito di miHoYo, l'aggiornamento è disponibile ora per il download su tutte le piattaforme (PC, console e mobile) vi consigliamo quindi di procedere subito con l'update e di richiedere il bonus di 600 Primogems, riceverete la ricompensa via email entro cinque giorni e avrete poi un mese di tempo per riscattare il vostro bonus.