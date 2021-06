Genshin Impact si aggiorna alla versione 1.6, 300 Primogems gratis per tutti

MiHoYo ha pubblicato l'aggiornamento 1.6 di Genshin Impact, uno degli aggiornamenti più attesi degli ultimi tempi. Questo update porta in dote una nuova area a tempo limitato, un nuovo personaggio, il sistema Serenitea Pot e nuove armi, equipaggiamenti ed eventi.

Come da tradizione, gli sviluppatori regalano a tutti 300 Primogems gratis per Genshin Impact (60 Primogems per ogni ora di down dei server in manutenzione) e altre 300 Primogems sono previste per scusarsi per i bug ed i problemi tecnici della prima ora. Dopo l'installazione dell'aggiornamento avrete accesso ad una nuova area temporanea, inoltre fa il suo debutto anche il nuovo personaggio Kaedehara Kazuha (Anemo), insieme a nuove armi come la spada Freedom-Sworn e l'arco Mitternachts Waltz. Con questo update il Serenitea Pot debutta in Genshin Impact e ci sono novità anche per quanto riguarda gli eventi con il debutto dell'evento estivo Midsummer Island Adventure.

Presente anche la nuova quest Chapter II Prologue Autumn Winds, Scarlet Leaves e le World Quest temporanee They Who Hear the Sea, The Winding Homeward Way, Who Wields the Wild Wind?, From Outer Lands, “The Other Side of Isle and Sea, A Trip Through Fog and Wind e A Dish Beyond Mortal Ken. L'update risolve bug minori, glitch e problemi tecnici su tutte le piattaforme con l'obiettivo di rendere il client più snello, stabile e performante. Non possono mancare poi una valanga di nuove skin per Genshin Impact, ora disponibili nel negozio in-game.

Tante novità dunque per uno dei videogiochi gratis più giocati degli ultimi mesi, uscito lo scorso autunno, Genshin Impact si è subito imposto nel panorama delle produzioni free to play conquistando rapidamente decine di milioni di giocatori.