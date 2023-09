Genshin Impact si aggiorna alla versione 4.1: il mondo si espande con nuove aree ed eroi

Il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, dal titolo "To the Stars shining in the Depths", porta il gioco alla versione 4.1 e introduce una miriade di novità, fra cui nuove aree a Fontaine, nuove armi, nuovi dettagli di trama, nuovi nemici e due nuovi personaggi.

L'aggiornamento di Genshin Impact alla versione 4.1 apporta una serie di nuove funzionalità e modifiche al gioco, fra cui i due nuovi personaggi giocabili, Neuvillette e Wriothesley. Neuvillette è disponibile nella fase 1 della versione 4.1 ed è abbinato al ritorno di Hu Tao, mentre Wriothesley uscirà insieme al ritorno di Venti.

Con loro sono state introdotte anche nuove armi. Tra queste, ad esempio, ci sono la Cashflow Supervision, un catalizzatore a cinque stelle, nonché l'arma caratteristica di Wriothesley e il Tome of Eternal Flow, anch'esso un catalizzatore a cinque stelle e l'arma caratteristica di Neuvilette.

L'aggiornamento introduce anche nuove aree: il gioco si espande con nuove aree a Fontaine, tra cui la regione di Liffey e l'Istituto di ricerca di Fontaine della regione di ingegneria dell'energia cinetica.

E mentre già ci prepariamo all'update 4.2 di Genshin Impact, non mancheranno naturalmente anche gli eventi a cui sarà possibile partecipare, inclusi gli Studies in Light e Ley & Line Overflow. Altri eventi includono Waterborne Poetry, Dodoco's Bomb-Tastic Adventure, Radiant Harvest e The Peaks and Troughs of Life.

In più, il gioco celebra il suo terzo anniversario con premi gratuiti come Intertwined Fates ed eventi celebrativi di altro tipo.