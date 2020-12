Genshin Impact: aggiornamento 1.2 disponibile, arrivano Albedo e Ganyu

miHoYo ha pubblicato l'aggiornamento 1.2 per Genshin Impact, un vero e proprio major update che aggiunge tantissime novità tra cui la nuova area Dragonspine e i nuovi personaggi Albedo e Ganyu, oltre a quest aggiuntive, eventi, equipaggiamenti e tanto altro ancora.

In particolare viene dato ampio spazio al giovane Albedo, pittore di talento che nasconde una abilità segreta apparentemente legato alla magia. Albedo è anche il protagonista della quest Princeps Cretaceus Chapter, la quale riserverà interessanti retroscena, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori. L'aggiornamento 1.2 porta in dote anche la nuova zona Dragonspine, nei confini dei quali si trova Entombed City, città ghiacciata dal grande impatto estetico, così come altre aree esplorabili tra cui la Starglow Cavern e la Wyrmrest Valley.

Genshin Impact è il gioco dell'anno su mobile, il gioco di miHoYo si è aggiudicato questo importante riconoscimento su App Store e Google Play Store, a testimonianza dell'enorme impatto avuto nel mondo dei videogiochi. Genshin Impact è disponibile come free to play su PC, PS4, Nintendo Switch, iPhone/iPad e dispositivi Android, gli sviluppatori non si sono espressi riguardo alla possibilità di vedere il gioco su Xbox e magari di lanciare un upgeade next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ne sapremo di più nel 2021?