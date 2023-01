Genshin Impact: Alhaitham, eroi gratis e il deserto, tutte le novità della versione 3.4

Dopo aver fatto la gioia dei videogiocatori italiani introducendo i sottotitoli in italiano in Genshin Impact, Hoyoverse torna alla carica con il primo aggiornamento gratuito del 2023, grazie al quale un’altra ondata di contenuti approda nel popolarissimo free to play. Andiamo alla scoperta di tutte le novità dell’update 3.4.

Alhaitham e Yaoyao

Come ogni aggiornamento di Genshin Impact che si rispetti, anche l’update 3.4 va ad ampliare il già ricco roster di personaggi giocabili con due nuovi volti: Yaoyao e Alhaitham. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una bambina proveniente da Liyue appartenente all’elemento Dendro e in grado di affrontare i suoi nemici con grande abilità tramite l’utilizzo di una lancia. La particolarità di questo tenero personaggio riguarda la presenza di un peloso compagno che prende il nome di Yuegui, il quale si nasconde nella cesta che la giovane combattente porta sulle spalle: che si tratti dell’Elemental Skill o dell’Elemental Burst, entrambe le abilità di Yaoyao coinvolgono il coniglietto arancione, il quale può sia danneggiare gli avversari che curare i membri del party quando viene lanciato al suolo. A riportarci in quel di Sumeru è invece Alhaitham, un elegante scriba dell'Akademiya che non nasconde le sue notevoli abilità da spadaccino. Oltre ad affrontare gli avversari con una lama, Alhaitham dispone di due abilità che infliggono danni Dendro e gli permettono persino di agganciare un nemico per proiettarsi rapidamente verso di lui, così da non interrompere una combo.

Ma come si possono sbloccare questi personaggi? La risposta a questa domanda è semplice, visto che entrambi fanno parte dei banner a tempo della Fase 1, la quale prevede la presenza di una coppia di eroi 5 Stelle e del classico rate-up di un tris di 4 Stelle. In questo caso i personaggi più rari da sbloccare sono Xiao (uni dei più forti ed apprezzati dalla community) e Alhaitham, invece i meno rari sono Xinyan, Yaoyao e Yun Jin. Per quello che riguarda le armi, invece, l’apposito banner propone la spada 5 Stelle di Alhaitham – che potrebbe avere risvolti molti interessanti anche su personaggi come Ayaka - e il ritorno della lancia di Xiao, probabilmente una fra le armi più popolari insieme a quella di Hu Tao. A differenza di quanto accade di solito, conosciamo anche tutti i dettagli sui banner a tempo della seconda fase dell’aggiornamento, in arrivo fra circa tre settimane. In questo caso ci troviamo di fronte ad una completa rerun, visto che a tornare saranno Hu Tao e Yelan accompagnate da Beidou, Ningguang e Xingqiu.

Il Deserto di Hadramaveth

Non sarebbe una nuova versione di Genshin Impact senza nuovi contenuti e, a tal proposito, la versione 3.4 va ad arricchire ancora una volta la superficie calpestabile di Sumeru, regione che ha accolto un’area denominata Deserto di Hadramaveth.Esplorando questa distesa di sabbia costellata da antichi edifici potremo imbatterci in una serie di nemici inediti, tra i quali troviamo due nuove versioni degli Eremiti, ovvero il Maestro di Folklore Infuocato e la Danzatrice di Spade dell'Anello Floreale, e le temibili Bestie Consacrate: si tratta del Serpente Volante, dello Scorpione e dell'Avvoltoio Rosso. Tra le ostilità del deserto troviamo anche un nuovo e pericoloso boss, i cui drop torneranno utili per il potenziamento di alcuni personaggi di Sumeru. Sempre a proposito di contenuti introdotti con l’ultimo aggiornamento, i giocatori possono affrontare il Capitolo del Vultur Volands, ovvero la quest dedicata interamente alla storia di Alhaitham che si può sbloccare con una chiave nell'apposito menu, a patto di aver completato la missione dell'Archon "Capitolo III: Atto V - L'Akasha batte, la fiamma del kalpa sorge".

A partire dal 28 gennaio 2023 avrà il via anche la nuova variante a tempo del gioco di carte Invokazione del genio che prende il nome di “Modalità Battaglia fervente: Guida onnipotente”. Si tratta della prima di una lunga serie di regole speciali che gli sviluppatori apporteranno al mini-gioco in ogni versione e che, in questo caso, rimuoverà i dadi elementali nella fase di lancio: tutti i giocatori otterranno infatti 8 Omnidadi immediatamente all’inizio della partita.

A rendere unico questo aggiornamento è anche la presenza di due costumi esclusivi con i quali modificare l’aspetto di Ayaka e Lisa. L’introduzione della coppia di skin segue quanto visto nei passati aggiornamenti, con il DLC di Ayaka in versione Missiva Primaverile che è disponibile a pagamento nel negozio e, per tutta la durata della versione 3.4, potrà essere acquistato in offerta a 1.350 Cristalli della genesi, per poi tornare a prezzo pieno, ovvero 1.680 Cristalli della genesi. Discorso diverso è per il costume di Lisa, chiamato ‘Un nomignolo all'ombra’, il quale si potrà ottenere gratuitamente dal 31 gennaio completando l’evento Seconda Fioritura, ma dall’update 3.5 in poi si potrà recuperare tramite microtrandsazioni nello shop.

Ritorna il Capodanno Cinese

Se c’è una cosa che i giocatori di Genshin Impact hanno ormai imparato in questi due anni e mezzo, è che per Hoyoverse è il Capodanno Cinese l’evento più importante dell’anno. Per nostra fortuna, la versione 3.4 ospita proprio l’edizione 2023 del Festival delle lanterne, che è più ricco che mai. Si inizia da ‘Che la fortuna sia con te’, che è una delle fasi più importanti dell’update, poiché si tratta di un sistema di distribuzione delle ricompense al momento del login: avviando il free to play per 7 giorni, si potranno ricevere risorse gratuite e ben 10 unità di Destino Intrecciato, che corrispondono a 1.600 Primogems gratis. Nel corso della versione 3.4 verranno distribuiti anche altri Destini Intrecciati con l’evento ‘Melodia Iridescente’, ma per quello bisognerà attendere il 5 febbraio prossimo.

Ciò non significa che gli eventi più tradizionali siano assenti, visto che già dal lancio dell’update è possibile prendere parte a 'Campane a vento della notte splendente', che fra Primogems gratis e risorse per il potenziamento ci terrà compagnia per più di due settimane. Sarà poi il turno di 'Spirito del guerriero', che metterà i giocatori di fronte ad una serie di complesse sfide all'arma bianca in cui saranno chiamati ad eseguire precise parate e tecniche speciali in duello. Tra gli altri eventi che ci accompagneranno nel prossimo mese troviamo anche l'utilissimo 'Maestria Traboccante', durante il quale si potranno raddoppiare i materiali per il potenziamento dei talenti ottenuti negli appositi dungeon.

Il pezzo forte della 3.4 arriverà però tra qualche giorno, quando ogni giocatore potrà completare una quest del Capodanno Lunare e sbloccare un eroe gratis a scelta tra quelli provenienti da Liyue. Visto il luogo coinvolto nella promozione, sarà quindi possibile decidere di ottenere Yaoyao gratuitamente e arricchire il roster senza investire Primogems nel banner a tempo.

Insomma, si tratta di un aggiornamento molto ricco che darà ai giocatori un bel po’ da fare, in attesa che Mika e Dehya arrivino con l’update 3.5 di Genshin Impact.