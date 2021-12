Genshin Impact: una Amber di fuoco nel cosplay dell'italiana Emasy

Sono stati molti i personaggi creati da studio MiHoYo per il debutto di Genshin Impact. Nel settembre 2020, il pool utilizzabile era certamente più ristretto di quello odierno ma comunque variegato ed efficace. Il viaggio del protagonista in questo continente magico poteva proseguire facilmente con i compagni ottenibili.

Tra i primi personaggi inseriti in Genshin Impact c'è Amber, un personaggio che ha avuto per diverso tempo una combinazione abbastanza unica di elementi. Col suo elemento Pyro e la meccanica di combattimento a distanza con l'arco, si supponeva che sarebbe stata sostituita soltanto da Yoimiya, anche se le cose non sono andate propriamente come pensato dal pubblico.

Amber rimane comunque un personaggio molto presente in rete, con l'outrider dei Cavalieri di Favonius che si è distinta più volte anche grazie ad alcuni travestimenti delle cosplayer. C'è stata una Amber italiana con il cosplay di Ahri, ma non è stata di certo l'unica tra le cosplayer nostrane a vestire i panni della ragazza creata da MiHoYo.

In basso potete osservare il cosplay di Amber da Genshin Impact creato da Emasyy, un'altra italiana, che utilizza anche qualche effetto per sottolineare il legame col fuoco del personaggio.