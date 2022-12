Genshin Impact: Amber incanta in questo cosplay di Satiella

Se i paesaggi di Sumeru che stanno accogliendo Faruzan e gli altri personaggi di recente inclusione di Genshin Impact sono più simili a contesti mediorientali, facendo un passo indietro si può tornare in terre più europee con ambientazioni più medioevali grazie al territorio di Mondstadt, una delle regioni che finora è stato possibile esplorare.

Nel nordest di Teyvat c'è questa città incastonata tra montagne, pianura e mare che ricorda un castello medioevale europeo, ovviamente con qualche modifica, come le gigantesche pale dei mulini che vengono situate sull'estremità degli edifici più alti. Tanti giocatori di Genshin Impact avranno passato tanto tempo qui e nel resto dell'area per ricerche, divertirsi e fare quest.

Il gruppo più famoso dell'area è certamente quello dei cavalieri di Favonius, organizzazione di cui fanno parte tanti personaggi di Genshin Impact, anche la giovane e talentuosa Amber che per loro svolge il ruolo di outrider, l'unica dei cavalieri. Sempre pronta ad aiutare i cittadini di Mondstadt, questo cosplay di Amber da Genshin Impact immerge completamente la cosplayer Satiella in un ambiente dai toni medioevali per replicare quanto più possibile il personaggio e le sue caratteristiche fondanti, senza dimenticare la grande fedeltà nella riproduzione del costume con tutti i suoi accessori e colori.

E a breve sarà possibile giocarla in italiano con Genshin Impact 3.3.