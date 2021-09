Genshin Impact: la modella russa Christina Volkova nel nuovo cosplay di Amber

Smessi i panni della fiera Albedo di Overlord con un incredibile cosplay, l'ormai celebre modella russa Christina "Likeassassin" Volkova si tuffa nella dimensione fiabesca di Genshin Impact e vi riemerge sui social assumendo le sembianze della guerriera Amber.

Traendo ispirazione dalle atmosfere fantasy e dal ricco ventaglio di personaggi del kolossal free to play di MiHoYo, la modella specializzata in cosplay a tema videoludico (ma non solo, vedasi la sua reinterpretazione di Mikasa ne L'Attacco dei Giganti) decide così di guardare in direzione dei milioni di fan di Genshin Impact per indossare i panni di una delle guerriere più conosciute dagli esploratori del Teyvat.

Nel condividere sui suoi profili social il suggestivo scatto che potete ammirare in calce alla notizia, Volkova spiega ai suoi follower di aver indossato nuovamente i panni di Amber dopo aver smarrito un precedente set di foto dedicato, appunto, alla famosa campionessa di Mondstadt di Genshin Impact.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il cosplay mozzafiato di Likeassassin con Sakura di Naruto, uno dei tanti progetti con cui la modella russa sta ritagliandosi uno spazio sempre più ampio sui social e, ovviamente, nel cuore degli appassionati.