Genshin Impact si amplia: nuova area e personaggio inedito in arrivo

Come anticipato dall'ultimo trailer di Genshin Impact, il prossimo aggiornamento del gioco introdurrà un'interessante selezione di novità: ecco i nuovi dettagli condivisi dal team di MiHoYo.

La software house, in particolare, ha confermato che il titolo free to play si prepara ad accogliere un nuovo personaggio: Albedo. Introdotto tramite il trailer che trovate in apertura a questa news, il giovane è un artista talentuoso, solito dedicarsi alla pratica della pittura. Il suo talento, tuttavia, sembra nascondere alcuni magici retroscena, che rendono le potenzialità di Albedo particolarmente intriganti. Il personaggio sarà accompagnato da una propria main quest, denominata "Princeps Cretaceus Chapter". In attesa di ulteriori dettagli su questo personaggio inedito, gli autori di Genshin Impact hanno offerto anche alcune informazioni sulla prossima area di gioco.

Con l'update 1.2, l'open world gratuito accoglierà Dragonspine, luogo che ospita tra i propri confini Entombed City, città incastonata al di sotto di maglie di ghiaccio. I giocatori potranno inoltre esplorare la suggestiva Starglow Cavern, area sotterranea caratterizzata da una peculiare bioluminescenza, mentre l'area della Wyrmrest Valley sembra essere misteriosamente connessa ad un drago nero. Il gelo che contraddistingue alcuni dei luoghi di Dragonspine rappresenterà infine anche una nuova meccanica di gameplay, che andrà ad influenzare la capacità di esplorazione dei luoghi da parte dei personaggi.



In chiusura, ricordiamo che l'aggiornamento 1.2 di Genshin Impact sarà disponibile a partire dal prossimo mercoledì 23 dicembre.