Genshin Impact si amplia con l'update 1.6: annunciato lo show di presentazione

È giunto il momento di conoscere ufficialmente tutti i dettagli sull'aggiornamento 1.6 di Genshin Impact, con il team di sviluppo pronto a presentare la nuova fase dell'Action RPG.

MiHoYo ha infatti annunciato un nuovo evento in diretta streaming, in programma per la giornata di venerdì 28 giugno. Come sempre, lo show sarà trasmesso prima in lingua cinese e successivamente in inglese. Per quest'ultimo, la sveglia è da puntare sulle ore 19:00 del fuso orario italiano. La denominazione inglese dell'update 1.6 di Genshin Impact non è ancora stata annunciata dal team cinese, ma il suo equivalente giapponese corrisponde a "Summer Islands Big Adventure", circostanza che ha portato a ipotizzare l'imminente ingresso di un arcipelago inedito nel mondo di Teyvat.



In attesa di scoprire se sarà effettivamente possibile calcare i mari tra isole paradisiache all'interno del gioco, i Viaggiatori possono per il momento dedicarsi all'evento speciale Misty Dungeon, che offre la possibilità di ottenere 420 Primogens gratis in Genshin Impact. Al momento disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il free to play dovrebbe in futuro raggiungere anche i lidi della console ibrida di Kyoto. In assenza di annunci sino a questo momento, si è fatto strada un rumor che vorrebbe Genshin Impact in arrivo su Nintendo Switch Pro.