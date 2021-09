Genshin Impact Anniversario: come ottenere 10 Interwined Fate gratis

Il tanto chiacchierato evento dell'Anniversario di Genshin Impact è arrivato e tutti i giocatori del free to play targato miHoYo possono ora accaparrarsi alcune ricompense gratuite grazie alle quali potrebbero ampliare la loro collezione di armi e personaggi.

L'evento per celebrare il primo anno del gioco prende il nome di "Passage of Clouds and Stars" e consiste in una sfilza di ricompense gratuite che gli utenti possono riscattare sotto forma di premi per l'accesso giornaliero.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che si possono ottenere gratuitamente grazie all'evento Passage of Clouds and Stars:

Giorno 1: Interwined Fate X1

Interwined Fate X1 Giorno 2: Mora x80.000

Mora x80.000 Giorno 3: Interwined Fate X2

Interwined Fate X2 Giorno 4: Mystic Enhancement x18

Mystic Enhancement x18 Giorno 5: Interwined Fate X2

Interwined Fate X2 Giorno 6: Hero's Wit x8

Hero's Wit x8 Giorno 7: Interwined Fate X5

Per poter ricevere la ricompensa ad ogni accesso giornaliero occorre che il giocatore avvii il gioco e selezioni dal menu principale o dal menu rapido la voce "Events". Nella schermata degli eventi va quindi selezionato l'evento Passage of Clouds and Stars, nel quale cliccare sull'apposita immagine per aggiungere la ricompensa giornaliera all'inventario. Va precisato che i giocatori non devono necessariamente accedere tutti i giorni per ottenere tutte e sette le ricompense e, soprattutto, i login non devono avvenire consecutivamente. In poche parole, potete accedere al gioco in sette giorni diversi nelle due settimane di durata dell'evento per accaparrarvi ogni singola ricompensa. A tal proposito, vi ricordiamo che l'evento verrà chiuso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2021. Per chi non lo sapesse, 10 Interwined Fates sono l'equivalente di 1.600 Primogems e permettono di fare ben 10 tentativi nella sezione Wish sul banner a tempo delle armi o in quello dei personaggi.

