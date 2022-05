Genshin Impact: annunciata la fase 3 della versione 2.6, nessun aggiornamento sulla 2.7

miHoYo ha annunciato che la versione 2.6 di Genshin Impact sarà prolungata con l'arrivo di una fase 3. Questo significa che la versione 2.7 del gacha game è stata rinviata a data da destinarsi, e al momento non sono stati forniti aggiornamenti più specifici in merito.

Con l'arrivo della fase 3 non cambierà il banner di Kamisato Ayaka, ed anche i personaggi 4 stelle rimarranno gli stessi delle scorse settimane, ovvero Razor, Sayu e Rosaria. Lo stesso dicasi per il banner delle armi, motivo per il quale sarete ancora in grado di ottenere diverse armi come la katana Mistsplitter o la claymore Unforged.

In aggiunta, è stato annunciato l'arrivo del nuovo evento "Spices from the West", grazie al quale potrete ottenere svariate ricompense tra cui Primogen, materiali da applicare alle armi, Mora e Hero's Wit. L'evento sarà disponibile a partire dal 14 maggio.

La versione 2.6 di Genshin Impact sarebbe dovuta finire il 10 maggio, e la decisione presa da miHoYo di lanciare la fase 3 pone un grande punto interrogativo sull'inizio della fase 2.7. Al momento l'ipotesi più plausibile vede l'attuale fase di gioco attiva almeno fino al mese di giugno, ma naturalmente sarà bene continuare a seguire tutti gli aggiornamenti forniti dagli sviluppatori in merito alla questione.

Genshin Impact continua a generare numeri da capogiro: su mobile ha fruttato oltre 3 miliardi di dollari.