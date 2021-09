Genshin Impact, annunciato Moonlight Merriment: data e dettagli del nuovo evento

Dopo le forti critiche espresse dalla community per l'anniversario di Genshin Impact, il team di MiHoYo ha presentato un nuovo evento speciale in arrivo nel free to play.

Battezzato Moonlight Merriment, quest'ultimo prenderà il via a partire dalle ore 10:00 di domani, lunedì 27 settembre, e si protrarrà sino al prossimo 11 ottobre 2021. Per potervi avere accesso, i Viaggiatori dovranno aver raggiunto almeno il livello 29 ed aver completato le missioni Chapter I: Act III - A New Star Approaches e Trulla Chapter: Act I - Mondstadt Gastronomy Trip. L'evento autunnale coinvolgerà in particolar modo la regione di Liyue del regno di Teyvat.

Nel presentare i contenuti di Moonlight Merriment, MiHoYo ha confermato che l'appuntamento si strutturerà in tre fasi, denominate rispettivamente "Path of Stalwart Stone", "Path of Gentle Breezes", e "Path of Austere Frost". Procedendo lungo queste ultime, i giocatori potranno dedicarsi alla caccia di speciali forzieri e charm. Collezionando sempre più oggetti, sarà possibile sbloccare alcune ricompense, come armi, Primogems e materiali. Ulteriori sfide richiederanno invece agli avventurieri di eliminare specifici nemici, per potersi conquistare altri premi.



L'evento autunnale consentirà ai giocatori di ingannare l'attesa in vista della pubblicazione di nuovi contenuti, tra i quali l'arrivo di Kokomi in Genshin Impact.