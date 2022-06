Genshin Impact, annunciato A Muddy Bizzarre Adventure: un nuovo e insolito evento

Il periodo estivo dell'Action RPG fa incetta di festeggiamenti: dopo il reveal dell'evento Hidden Dreams in the Depths di Genshin Impact, il team di MiHoYo annuncia infatti un'ulteriore iniziativa in-game.

Battezzata A Muddy Bizzare Adventure, quest'ultima propone un contenuto piuttosto insolito. Per l'occasione, i giocatori saranno infatti chiamati a completare la quest Chasm Spelunkers. Dopo aver sbloccato l'area Underground Mines of The Chasm, si attiverà una speciale missione volta a contrastare il diffondersi di un oscuro fango nell'area delle miniere.



A cadenza giornaliera, sarà sbloccato un nuovo obiettivo, con i Viaggiatori che dovranno impugnare il Lumenstone Adjuvant e la Blooming Light per contrastare il diffondersi della pericolosa melma. Entrando a contatto con mostri e avversari, la sostanza ne incrementa difesa e attacco in maniera significativa, rendendo la missione alquanto impegnativa. Con il procedere dell'avventura, la sfida si farà via via più difficile, ma i giocatori potranno potenziare il Lumenstone Adjuvant per farvi fronte.



Per i fanatici delle pulizie, sono previste ricompense in Primogems, Hero's Wit, Talent Level-Up Materials, Mystic Enhancement Ore e altro ancora. L'evento A Muddy Bizzarre Adventure sarà disponibile a partire dalla giornata di mercoledì 22 giugno e terminerà il successivo 4 luglio 2022.



Nel frattempo, i giocatori possono prepararsi anche all'arrivo di Kuki Shinobu in Genshin Impact, con la guerriera pronta ad aggiungersi al roster del free to play.