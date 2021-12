Genshin Impact: Arataki Itto, Gorou e Yunjin nel trailer dei TGA 2021

Oltre ad essersi aggiudicato il premio di miglior gioco mobile del 2021 ai The Game Awards 2021, Genshin Impact è anche stato tra i protagonisti della serata grazie alla pubblicazione di un nuovo trailer.

I protagonisti assoluti del filmato sono i prossimi due personaggi giocabili, Gorou ed Arataki Itto, entrambi appartenenti alla schiera di eroi legati all'elemento Geo. Non a caso, infatti, il video mostrato all'evento di Geoff Keiglhey li vede entrambi combattere contro il Golden Wolflord, boss introdotto con l'update 2.3 di Genshin Impact le cui meccaniche facilitano il lavoro per chi utilizza personaggi Geo. Oltre a farci vedere gli eroi che arriveranno la prossima settimana con il secondo ed ultimo banner a tempo dell'attuale stagione del free to play, gli sviluppatori hanno deciso di chiudere il trailer con un breve teaser di ciò che verrà dopo e, nello specifico, hanno mostrato il modello in game di Yunjin, il cui arrivo è previsto con l'update 2.4 in uscita a gennaio 2022.

Prima di lasciarvi al filmato dei The Game Awards 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un articolo dedicato a tutte le novità dell'update 2.3 di Genshin Impact. Avete già dato un'occhiata al nuovo codice di dicembre per ottenere Primogems gratis in Genshin Impact?