Genshin Impact: l'arciera di fuoco Yoimiya in un cosplay primaverile

Sono stati diversi i personaggi giocabili che studio MiHoYo ha fatto debuttare nel suo videogioco di punta nel 2021. In Genshin Impact ha fatto il suo esordio Yoimiya Naganohara, un'arciera con tanti punti forti, in particolare la sua sincronia con il fuoco, l'elemento che la contraddistingue, e incantesimi di supporto a distanza.

L'arrivo di Yoimiya su Genshin Impact è avvenuto in estate, una stagione che la contraddistingue. Essendo infatti basata sulla cultura giapponese, Yoimiya fu presentata con i fuochi d'artificio che nell'arcipelago sono frequentissimi tra luglio e settembre a causa dei tanti festival. Non a caso, l'arciera viene anche da una grande tradizione fuochista, dirigendo l'azienda di famiglia Fuochi d'Artificio Naganohara.

Eppure la cosplayer nipponica Maako, una delle più famose su Twitter, ha deciso di dare un altro taglio al personaggio. Come? Preparando un cosplay di Yoimiya da Genshin Impact dal sapore primaverile. Stavolta non ci sono i festival estivi a fare da cornice al personaggio, bensì un bellissimo albero di ciliegio, simbolo della rinascita in Giappone e la cui fioritura apre il periodo primaverile e la pratica dell'hanami.

Una scelta che quindi traspone Yoimiya dall'estate alla primavera ma che non le fa certamente perdere fascino. Ecco invece un cosplay di Yae Miko per rimanere sempre su personaggi ispirati alla cultura dell'arcipelago dell'estremo oriente.