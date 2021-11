Genshin Impact, arma ibrida in arrivo? I leaker colpiscono ancora

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 2.3 di Genshin Impact, per la community di insider attiva sul free to play, è già tempo di guardare al futuro del supporto post lancio offerto da MiHoYo.

In particolare, il noto leaker attivo come "UBatcha" su Twitter pare essere convinto dell'imminente ingresso nel gioco di una tipologia di arma completamente inedita. Quest'ultima, in particolare, avrebbe una natura ibrida, che la renderebbe adatta sia ad una fruizione nel corso di scontri corpo a corpo, sia come strumento per assestare colpi dalla distanza. Purtroppo, l'insider non sembra essere in possesso di dettagli ulteriori sul presunto strumento di offesa, la cui data di ingresso in Genshin Impact non pare essere ancora trapelata dagli studi di MiHoYo.



Al momento, dunque, c'è ben poco su cui speculare, con la community di appassionati che se non altro può ingannare l'attesa di eventuali annunci ufficiali con i nuovi contenuti dell'aggiornamento 2.3. Di recente, in particolare, il free to play ha accolto due nuovi personaggi, grazie al debutto di Arataki Itto e Gorou in Genshin Impact. Le novità, inoltre, non mancheranno nemmeno nel prossimo futuro, con MiHoYo che ha già confermato il futuro ingresso di Shenhe e Yue Jin con il lancio dell'update 2.4 di Genshin Impact.