Genshin Impact, armi gratis: come sbloccare la claymore Luxurious Sea-Lord

L'evento Moonlight Merriment di Genshin Impact è ufficialmente iniziato e grazie alle sue attività è possibile accaparrarsi senza costi aggiuntivi una bizzarra claymore 4 Stelle. Scopriamo insieme quali sono i passaggi da seguire per accaparrarsi l'arma e potenziarla al massimo.

Come avviare l'evento

Per poter prendere parte all'evento dovete innanzitutto aver raggiunto l'Adventure Rank 28 e aver completato i seguenti archi narrativi: "Chapter I: Act III - A New Star Approaches" e "Trulla Chapter: Act I - Mondstadt Gastronomy Trip". Soddisfatti questi requisiti, potete aprire il menu degli eventi e selezionare la scheda Moonlight Merriment per attivare l'indicatore sulla mappa e dirigervi verso l'obiettivo della quest. Preparatevi, poiché dovrete assistere ad una sfilza di dialoghi tra i vari personaggi e solo alla fine di tutte queste chiacchierate potrete sbloccare l'evento.

Come sbloccare la claymore

Per poter ottenere la Luxurious Sea-Lord non dovete fare altro che completare la prima fase dell'attività chiamata Moonlight Seeker, la quale chiede ai giocatori di raccogliere collezionabili ed aprire casse in una specifica area della mappa. Raccogliendo tutti i collezionabili della prima area potrete accedere al menu dell'evento e riscattare la claymore. Se state avendo difficoltà nel trovare tutti gli oggetti, sappiate che in calce alla guida potete trovare una pratica mappa con sopra indicate le posizioni di tutti i collezionabili. Parlando inoltre con l'NPC dell'evento a Liyue, potete farvi segnare sulla mappa alcuni dei collezionabili mancanti, così da semplificare ulteriormente la ricerca.

Come sbloccare gli Emperor's Balsam

Nel corso dell'evento Moonlight Merriment è possibile sbloccare non solo centinaia di Primogems gratis, ma anche i preziosi Emperor's Balsam, ovvero le risorse che permettono il "Refinement" dell'arma e che ne potenziano le abilità uniche. Per ottenere tutti e quattro questi oggetti dovete completare le varie attività non solo legate alla scheda Moonlight Seeker, ma anche alle Trail of Delicacies e alle Moonchase Tales, le quali consistono in semplici quest o in combattimenti non particolarmente complessi. Ricordate inoltre che conviene potenziare la Luxurious Sea-Lord durante l'evento, poiché un bonus permette di sprecare meno risorse per aumentarne il livello.



