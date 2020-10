Genshin Impact: arriva il fix per un bug di Keqing e Mona, 200 Primogems gratis per tutti

Nel corso degli ultimi giorni, i fortunati possessori di Keqing e Nora in Genshin Impact hanno segnalato al team di sviluppo un fastidioso bug che impediva in alcuni frangenti di abilitare i bonus degli artefatti.

Fortunatamente Mihoyo ha immediatamente risposto ai fan pubblicando nella sezione "Notizie" del gioco un aggiornamento in merito alla situazione, spiegando come domani il titolo riceverà una piccola patch che risolverà il problema e permetterà di utilizzare i due personaggi senza alcun problema. Per scusarsi del bug, il team ha anche annunciato che chiunque raggiungerà il livello avventuriero 5 entro domattina potrà riscattare in forma completamente gratuita un pacchetto di ben 200 Primogems. Il premio verrà ricapitato nella mail in game e il messaggio potrà essere riscattato entro i prossimi 30 giorni.

Vi ricordiamo che nel corso dei prossimi giorni dovrebbe arrivare un'ondata di nuovi contenuti per il free to play disponibile su PC, PS4 e smartphone e sulle nostre pagine potete trovare delle immagini rubate dei personaggi e gli eventi in arrivo su Genshin Impact.

Sapevate che tra le parole censurate in Genshin Impact ci sono anche Taiwan, Hong Kong, Hitler e Putin?