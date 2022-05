Genshin Impact arriva su una nuova piattaforma, ma non è Nintendo Switch

Come avrete già letto sulle nostre pagine, questa mattina è stato pubblicato l'aggiornamento alla versione 2.7 di Genshin Impact, il quale non ha solo portato tante Primogems gratis e nuovi personaggi, ma ha anche dato il via all'Open Beta di una nuova edizione del free to play di Hoyoverse.

In maniera del tutto inaspettata, il team di sviluppo di Genshin Impact ha pubblicato un post sul sito ufficiale per annunciare il debutto dei test pubblici della versione Google PC del gioco. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta della versione Android del titolo gratuito che può essere giocata su PC Windows. Sebbene possa sembrare strano a qualcuno che il gioco stia per raggiungere il PC in una seconda forma, sappiate che si tratta di un'ottima iniziativa per tutti coloro i quali vorrebbero giocare Genshin Impact su un portatile o su un fisso non così recenti, dal momento che i requisiti hardware della versione Android sono meno esosi e consentono di giocare senza particolari problemi prestazionali.

Chiunque fosse interessato alla versione Google PC di Genshin Impact può procedere al download dalla relativa pagina sul Google Play Store. Questa edizione del gioco è perfettamente compatibile con tutte le altre e supporta il cross-save: questo significa che vi basterà eseguire l'accesso col vostro account per poter continuare a giocare con i vostri personaggi e mantenere tutti i progressi.