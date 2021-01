Genshin Impact: arriva il preload delle patch su PC, iOS e Android

A grande richiesta da parte dei fan, MiHoYo ha ufficialmente annunciato l'arrivo del preload degli aggiornamenti di Genshin Impact su una selezione di piattaforme.

Questa funzionalità sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 2 febbraio 2021 e permetterà ai giocatori PC e mobile (Android e iOS) di scaricare in anticipo le future patch per iniziare così a giocare immediatamente alla riapertura dei server dopo la classica manutenzione programmata. In base alla piattaforma utilizzata, l'attivazione del preload avviene in maniera diversa e presenta alcune piccole differenze in termini di funzionalità.

Preload su PC

Il preload su PC si attiverà tramite il client del gioco, il quale sta per ricevere un aggiornamento. Una volta installata la piccola patch, potrete vedere nella schermata principale del client non solo il tasto per lanciare Genshin Impact ma anche un tasto giallo utile per iniziare a pre-scaricare l'update in arrivo. Su PC i giocatori possono avviare il titolo e giocare anche mentre il client sta effettuando il download del successivo aggiornamento.

Preload su Android/iOS

Il preload funziona in maniera leggermente diversa sui dispositivi mobile, sui quali può essere attivato entrando nel menu delle impostazioni, selezionando la voce Other e poi cliccando su Pre-Install Now sull'ultima voce della schermata. In questo modo il gioco si riavvia per dare inizio al download dei file, durante il quale non sarà possibile in questo caso continuare a giocare.

Potrete iniziare ad usufruire di questa feature a partire dal prossimo lunedì, giorno dal quale sarà possibile iniziare ad effettuare il download dell'update 1.3 di Genshin Impact, il cui debutto è previsto per martedì 3 febbraio 2021.