Genshin Impact: arriva il review bombing per l'Anniversario

Negli ultimi anni accade sempre più spesso che i videogiochi cadano vittima del fenomeno chiamato 'review bombing', il quale si verifica spesso per eventi non strettamente correlati alla qualità di un prodotto. L'ultimo ad aver subito qualcosa di simile è Genshin Impact, il popolare free to play.

Come ormai ben saprete, molti utenti non sono soddisfatti delle ricompense dell'Anniversario di Genshin Impact, le quali consistono in risorse equivalenti a 1.600 Primogems e ad una serie di eventi esterni al gioco grazie ai quali si può avere la possibilità di partecipare ad estrazioni a premi. Inizialmente gli utenti hanno cercato di esprimere il loro dissenso tramite i social network e, in assenza di una risposta da parte del team di sviluppo, ha deciso di procedere pubblicando una gran quantità di recensioni negative sul Google Play Store, una delle piattaforme sulle quali è possibile scaricare il gioco. L'effetto di tale azione da parte della community è molto grave, visto che nel giro di qualche ora la valutazione media dell'applicazione sullo store digitale sta lentamente abbassandosi e rischia di avere un impatto sensibile sulla visibilità del prodotto. Al momento non è chiaro se Google prenderà dei provvedimenti nei confronti degli utenti o se si limiterà ad eliminare tutte le valutazioni inserite nelle ultime ore, ma è molto probabile che il colosso di Mountain View farà qualcosa.

In attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che nelle ultime settimane miHoYo ha permesso a tutti i giocatori di Genshin Impact di ottenere gratuitamente un personaggio 5 Stelle (Aloy da Horizon Zero Dawn) e tre diverse armi 4 Stelle (l'arco Predator, la lancia The Catch e la claymore Luxurious Sea-Lord). Per chi non lo sapesse, è inoltre attivo l'evento Moonlight Merriment di Genshin Impact, il quale mette in palio altre centinaia di Primogems gratis per tutti.