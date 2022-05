Genshin Impact: arriva a sorpresa l'annuncio di Shikanoin Heizou, l'update 2.7 è vicino?

Mentre i giocatori di Genshin Impact stanno ricevendo ogni settimana fiumi di Primogems gratis in attesa del debutto dell'update 2.7, il team di sviluppo del popolare free to play ha annunciato a sorpresa un nuovo eroe: Shikanoin Heizou.

Come avviene sempre in sede d'annuncio di un nuovo personaggio, Hoyoverse si è limitata a diffonderne l'immagine con una breve descrizione e non conosciamo quindi i dettagli specifici su quelle che sono il kit (ovvero l'insieme di abilità attive/passive e le altre peculiarità in termini di gameplay) e il livello di rarità. Le informazioni a nostra disposizione ci permettono di dedurre che Shikanoin Heizou sia originario di Inazuma, dal momento che siamo di fronte ad un investigatore della Tenryou Commission. Questo eroe viene descritto come uno spirito libero ed indomabile, ma allo stesso tempo allegro e vivace. Dall'immagine possiamo chiaramente vedere che la sua Visione è di tipo Anemo e che la sua arma sia una sorta di katana, probabilmente poiché l'eroe è in grado di utilizzare le classiche spade in combattimento.

Altra incognita sul nuovo personaggio è la sua finestra di lancio, visto che ci aspettiamo che con la versione 2.7 di Genshin Impact, che probabilmente non è così lontana, dovremmo assistere all'arrivo di Yelan e Kuki Shinobu. Non possiamo escludere che l'annuncio sia stato fatto in vista dell'imminente pubblicazione del prossimo aggiornamento e che Shikanoin Heizou sia il protagonista assoluto dell'update 2.8, la cui uscita dovrebbe avvenire nel corso dell'estate.