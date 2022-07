Genshin Impact, arriva l'update 2.8: come ottenere 600 Primogems gratis

Ci separano ormai poche ore dall'arrivo dell'aggiornamento alla versione 2.8 di Genshin Impact, il quale arriverà con tante novità e un generoso dono per tutti i giocatori.

In preparazione alla pubblicazione dell'update, gli sviluppatori del free to play dovranno spegnere temporaneamente i server per una manutenzione programmata che avrà inizio a mezzanotte e terminerà entro le ore 5:00 del mattino di domani, mercoledì 13 giugno 2022. Una volta che Genshin Impact sarà di nuovo online, gli utenti potranno accedere ai server e iniziare ad esplorare tutti i nuovi contenuti della versione 2.8, godendosi anche un regalo: parliamo dell'ormai tradizionale pacchetto da 600 Primogems gratis. Hoyoverse donerà infatti a tutti i giocatori 300 Primogems per scusarsi dell'inattività dei server e altri 300 Primogems per i fix introdotti nella nuova versione. Per ottenere queste ricompense, dovrete accedere al gioco nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della patch 2.8 e riscattare le Primogems gratis nel menu della posta.

Vi ricordiamo che nel corso della stagione sarà possibile ottenere gratuitamente un costume di Fischl in Genshin Impact, invece la skin di Diluc andrà acquistata tramite microtransazioni. Avete già dato un'occhiata al trailer con i nemici e i personaggi di Sumeru in arrivo con Genshin Impact 3.0?