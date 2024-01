Genshin Impact arriva l'update 4.4 con un maestoso cosplay di La Signora

MiHoYo pubblica finalmente il primo update dell'anno! Genshin Impact si aggiorna alla versione 4.4, una patch che introduce diverse novità e come di consueto dei nuovi personaggi. A dare il benvenuto ai nuovi eroi ci pensa una temibile avversaria, una degli undici Fatui Harbringers.

Dopo un'annata ricca di successo, il 2024 di Genshin Impact comincia con un aggiornamento grandioso che introduce dei banner inediti, quelli dei 5 e 4 stelle Xianyun e Gaming. Viene ampliata la mappa di gioco del Teyvat liberando una nuova area, ma anche introdotto un nuovo e pericoloso boss, il Solitary Suanni. Torna poi l'evento speciale per il Capodanno Cinese – che porterà a laute ricompense per gli utenti – e vengono aggiunti dei nuovi costumi per i personaggi. Queste Primogems gratuite di Genshin Impact vi saranno utilissime per l'aggiornamento arrivato proprio quest'oggi.

A ogni modo, a proposito di boss, torniamo al fianco di La Signora, l'ottavo degli Araldi. La Fair Lady, il cui vero nome è Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, è una degli antagonisti principali delle Archon Quest. È il primo dei Fatui ad apparire nel gioco, tendendo un'imboscata a Venti e rubando Gnosi. La ritroviamo maestosa in questo cosplay di La Signora da Genshin Impact. A condividere questi magnifici scatti sui social è la cosplayer Shiroki.