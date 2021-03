Genshin Impact, arrivano le ricompense giornaliere: come riscattare i Primogems gratis

MiHoYo ha di recente apportato una corposa serie di modifiche al portale ufficiale di Genshin Impact, il quale presenta ora alcune migliorie ed un sistema di ricompense per l'accesso giornaliero.

Questo significa che i giocatori del free to play potranno riscattare ogni giorno una ricompensa diversa ed ottenere così senza alcuno sforzo Primogems, manuali per il potenziamento dei personaggi, cristalli per il potenziamento delle armi, Mora e altre risorse. Ricevere queste ricompense è molto semplice e non richiede l'accesso diretto al gioco. Il primo passo da seguire è quello di effettuare il login sul portale ufficiale di Genshin Impact e visitare la home del sito. Nella parte destra della schermata noterete una piccola icona quadrata con l'immagine di un calendario (nelle immagini in calce alla guida l'abbiamo cerchiata, così che possiate individuarla senza problemi): vi si aprirà così una nuova finestra con un calendario pieno di ricompense. Cliccate sul premio evidenziato e selezionate poi "Ok" per fare in modo che venga inviato un messaggio alla casella di posta virtuale, così che possiate aprirla al prossimo accesso al gioco e riscattare tutti gli oggetti.

Ecco alcuni dei premi che si possono ottenere grazie a questo sistema:

Giorno 7 - 30 Primogems

Giorno 14 - 30 Primogems

Giorno 21 - 30 Primogems

Giorno 28 - 5 manuali viola per potenziare gli eroi

Va precisato che nel caso in cui si dovesse saltare un giorno (il reset è alle ore 18:00 italiane) non si perderanno i progressi fatti nella schermata, ma il primo giorno di ogni mese verrà effettuato un reset e si partirà nuovamente dal Giorno 1 del calendario. Vi ricordiamo inoltre che possono approfittare di questa iniziativa esclusivamente i giocatori PC e mobile (Androi/iOS), dal momento che il sistema non supporta al momento la versione PlayStation 4 (e PlayStation 5, tramite retrocompatibilità) del titolo.

Chi vuole consultare le statistiche e l'equipaggiamento dei propri personaggi può inoltre visitare l'apposita sezione del sito, all'interno del quale si possono ora vedere in qualsiasi momento tutti i dettagli del proprio party e studiare anche al di fuori del gioco come ottimizzare le varie build. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un piccolo approfondimento dedicato alle abilità e alle migliori build di Hu Tao in Genshin Impact.