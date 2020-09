Genshin Impact arriverà su nextgen: è già in sviluppo su PS5 e Switch Pro?

Gli sviluppatori di MiHoYo confermano di essere al lavoro sulla versione nextgen di Genshin Impact, dopo essersi premurati di lanciare il loro ambizioso action ruolistico su PC, PlayStation 4 e sistemi mobile iOS e Android.

Nel corso di un'intervista concessa a WCCFtech, i rappresentanti della software house cinese hanno precisato che "abbiamo dei piani riguardanti le console nextgen e li annunceremo nel momento in cui questi piani assumeranno una forma più completa".

Il riferimento al plurale sulle console nextgen da parte di MiHoYo contribuisce a sollevare più di un dubbio sull'effettiva rosa di piattaforme che accoglieranno la trasposizione nextgen di Genshin Impact. Dietro a quelle dichiarazioni potrebbe perciò celarsi la conferma ufficiosa dello sviluppo di Genshin Impact su PS5 e Nintendo Switch Pro, soprattutto se consideriamo che gli autori asiatici hanno più volte ribadito che il loro GDR fantasy ispirato a Zelda BOTW non è previsto al lancio su Xbox One e tantomeno su Xbox Series X.

Ad alimentare ulteriormente le speranze dei fan Nintendo per l'arrivo di Genshin Impact sulla rumoreggiata console 4K della casa di Kyoto, troviamo l'appunto degli stessi autori di MiHoYo in cui specificano che "la versione Switch di Genshin Impact è attualmente in fase di sviluppo. Maggiori informazioni sulla fase di beta testing e sul lancio della versione Switch saranno condivise a tempo debito".